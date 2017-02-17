Тиллерсон призвал Китай сделать все возможное для смягчения поведения КНДР

Бонн, Германия, , 15:05 — REGNUM Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал 17 февраля Китай сделать все возможное для смягчения дестабилизирующего поведения Северной Кореи, заявил официальный представитель главы американской дипломатии Марк Тонер. Об этом сообщает Reuters.

С таким заявлением дипломат выступил в ходе первой встречи со своим китайским коллегой Ваном И в рамках саммита министров иностранных дел стран «Большой двадцатки», проходящего в немецком Бонне.

«Секретарь Тиллерсон также подчеркнул, что программы создания ядерного оружия и баллистических ракет представляют все большую опасность, а также призвал КНР использовать все имеющиеся в его арсенале инструменты для смягчения дестабилизирующего поведения Северной Кореи», — отметил Тонер в заявлении, добавив, что главы дипломатических ведомств двух стран также обсудили необходимость создания надежной площадки для торговли и инвестиций.

Напомним, 12 февраля Пхеньян произвел очередной пуск баллистической ракеты, тем самым вызвав осуждение международного сообщества. Одним из путей возможной смены курса Пхеньяна являются санкции, введенные в 2016 году ООН. Однако для их полной эффективности необходимо участие Китая, которого обвиняют в слишком мягкой позиции по отношению к своему соседу.

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