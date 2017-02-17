Пятница, 17 Февраля 2017 года
15:26:41 МСК

ДНР и ЛНР собрались спасать жителей Донбасса под контролем Киева

Политика
Захарченко и Плотницкий разработали программу оказания гуманитарной помощи

Донецк, 17 февраля 2017, 15:05 — REGNUM  Руководители ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко разработали «программу оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса». Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

«Мы видим, что наши земляки, дончане и луганчане, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, находятся в сложном положении. Проживая в зоне так называемой АТО, они страдают от произвола военно-гражданских диктаторских администраций, от бесчинств батальонов Национальной гвардии. ВСУ размещают личный состав и военную технику в жилых кварталах, школах и больницах, на промышленных предприятиях и объектах гражданской инфраструктуры, тем самым делая из местных жителей заложников», — говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР, сделанном в Луганске.

По мнению глав республик, оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы из-за торговой блокады радикалов. «Продолжается незаконная экономическая блокада, организованная правительством Украины совместно с радикалами. Это привело к разрыву социальных и экономических связей когда-то единого народа Донбасса. Таким образом, оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей», — отмечается в материале.

Примечательно, что программа гуманитарной помощи от Захарченко и Плотницкого не предусматривает трудоустройства и предоставления временного жилья. «В связи с этим мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса. Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и в-третьих, помощь разделенным семьям. Отдельно хотим подчеркнуть, что созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения», — говорится в заявлении.

При этом главы республик выразили желание направить свои инспекции на промышленные объекты украинских городов — в Мариуполь, Константиновку, Дзержинск, Рубежное. «Кроме того, мы обеспокоены состоянием объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей. Мы настаиваем на возможности инспектирования силами МЧС ДНР и ЛНР и нашими гуманитарными организациями водоотливных комплексов действующих и закрытых шахт, Попаснянского водоканала, Лисичанского нефтеперегонного завода, предприятий «Заря» (г. Рубежное) и «Азот» (г. Северодонецк), КП «Вода Донбасса», фильтровальных станций, складов с хлором, Авдеевского коксохимического завода, «Азовстали», Константиновского государственного химического завода, Дзержинского фенольного завода. Мы требуем обеспечить возможность мониторинга объектов инженерной инфраструктуры (энерго-, водо‑ и газоснабжение), находящихся на подконтрольной Украине части территории Донбасса, повреждение которых может создать проблемы для граждан ДНР и ЛНР. В этих целях мы настаиваем на беспрепятственном доступе на контролируемую Украиной территорию Донецкой и Луганской областей гуманитарных организаций ДНР и ЛНР, а также рекомендованных нами международных организаций», — призвали Захарченко и Плотницкий.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 16 февраля, на Луганщине прекратил работу Алчевский меткомбинат корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (г.Алчевск, под контролем ЛНР). В феврале 2017 года консервация производств произошли на Алчевском коксохимическом заводе (принадлежит ИСД) и Енакиевском металлургическом заводе группы «Метинвест» (г.Енакиево, под контролем ДНР).

Ранее, в Харцызске (под контролем ДНР) был фактически остановлен Харцызский трубный завод группы «Метинвест». В 2014 году на территории Донетчины подконтрольной ДНР была остановлена работа семи химических заводов группы Ostchem, завода холодильного оборудования «Норд» (Донецк), Донецкого электрометаллургического завода и других предприятий. В 2014—2016 гг. в ДНР были полностью закрыты 15 угольных шахт. В республиках сохраняется сложная гуманитарная и социально-политическая обстановка. Средняя зарплата в ДНР и ЛНР составляет около 5 тыс рублей. При этом в республиках цены на продукты питания на 30−50% выше, чем на Украине.

Напомним, ранее жители республик неоднократно отмечали, что получают исключительно гуманитарную помощь от Украины и Красного Креста. В частности, во всех населенных пунктах ДНР и ЛНР действуют пункты выдачи продуктовых наборов Гуманитарного штаба Рината Ахметова и Международного комитета Красного Креста. Она выдается регулярно. Гуманитарная помощь из России раньше была положена только людям с инвалидностью, а теперь содержит только детское питание.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
17.02.17
ДНР и ЛНР собрались спасать жителей Донбасса под контролем Киева
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Киеве обвинили РФ в использовании «втемную» людей при блокаде Донбасса
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Якутия: «Потребители отапливают улицы»
ЯкутскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
ПекинКитай Операции по смене пола Общество
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
«Вопиющая ситуация» в Оренбуржье: главврач объявил о сокращении штата
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Общество
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное