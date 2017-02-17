ДНР и ЛНР собрались спасать жителей Донбасса под контролем Киева

Донецк, , 15:05 — REGNUM Руководители ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко разработали «программу оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса». Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

«Мы видим, что наши земляки, дончане и луганчане, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, находятся в сложном положении. Проживая в зоне так называемой АТО, они страдают от произвола военно-гражданских диктаторских администраций, от бесчинств батальонов Национальной гвардии. ВСУ размещают личный состав и военную технику в жилых кварталах, школах и больницах, на промышленных предприятиях и объектах гражданской инфраструктуры, тем самым делая из местных жителей заложников», — говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР, сделанном в Луганске.

По мнению глав республик, оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы из-за торговой блокады радикалов. «Продолжается незаконная экономическая блокада, организованная правительством Украины совместно с радикалами. Это привело к разрыву социальных и экономических связей когда-то единого народа Донбасса. Таким образом, оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей», — отмечается в материале.

Примечательно, что программа гуманитарной помощи от Захарченко и Плотницкого не предусматривает трудоустройства и предоставления временного жилья. «В связи с этим мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса. Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и в-третьих, помощь разделенным семьям. Отдельно хотим подчеркнуть, что созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения», — говорится в заявлении.

При этом главы республик выразили желание направить свои инспекции на промышленные объекты украинских городов — в Мариуполь, Константиновку, Дзержинск, Рубежное. «Кроме того, мы обеспокоены состоянием объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей. Мы настаиваем на возможности инспектирования силами МЧС ДНР и ЛНР и нашими гуманитарными организациями водоотливных комплексов действующих и закрытых шахт, Попаснянского водоканала, Лисичанского нефтеперегонного завода, предприятий «Заря» (г. Рубежное) и «Азот» (г. Северодонецк), КП «Вода Донбасса», фильтровальных станций, складов с хлором, Авдеевского коксохимического завода, «Азовстали», Константиновского государственного химического завода, Дзержинского фенольного завода. Мы требуем обеспечить возможность мониторинга объектов инженерной инфраструктуры (энерго-, водо‑ и газоснабжение), находящихся на подконтрольной Украине части территории Донбасса, повреждение которых может создать проблемы для граждан ДНР и ЛНР. В этих целях мы настаиваем на беспрепятственном доступе на контролируемую Украиной территорию Донецкой и Луганской областей гуманитарных организаций ДНР и ЛНР, а также рекомендованных нами международных организаций», — призвали Захарченко и Плотницкий.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 16 февраля, на Луганщине прекратил работу Алчевский меткомбинат корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (г.Алчевск, под контролем ЛНР). В феврале 2017 года консервация производств произошли на Алчевском коксохимическом заводе (принадлежит ИСД) и Енакиевском металлургическом заводе группы «Метинвест» (г.Енакиево, под контролем ДНР).

Ранее, в Харцызске (под контролем ДНР) был фактически остановлен Харцызский трубный завод группы «Метинвест». В 2014 году на территории Донетчины подконтрольной ДНР была остановлена работа семи химических заводов группы Ostchem, завода холодильного оборудования «Норд» (Донецк), Донецкого электрометаллургического завода и других предприятий. В 2014—2016 гг. в ДНР были полностью закрыты 15 угольных шахт. В республиках сохраняется сложная гуманитарная и социально-политическая обстановка. Средняя зарплата в ДНР и ЛНР составляет около 5 тыс рублей. При этом в республиках цены на продукты питания на 30−50% выше, чем на Украине.

Напомним, ранее жители республик неоднократно отмечали, что получают исключительно гуманитарную помощь от Украины и Красного Креста. В частности, во всех населенных пунктах ДНР и ЛНР действуют пункты выдачи продуктовых наборов Гуманитарного штаба Рината Ахметова и Международного комитета Красного Креста. Она выдается регулярно. Гуманитарная помощь из России раньше была положена только людям с инвалидностью, а теперь содержит только детское питание.