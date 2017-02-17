На Украине могут заблокировать Mail.ru
Киев, 17 февраля 2017, 15:02 — REGNUM На территории Украины необходимо заблокировать почтовый сервис Mail.ru. Об этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк написал на своей странице в соцсети Facebook.
«…Я считаю, что целесообразно отрезать и заблокировать Mail.ru», — написал чиновник.
Шкиряк также добавил, что он выступает против существования на Украине социальных сетей, которые «контролируются страной-агрессором» и активно наполняются «провокационным, вредным и антигосударственным контентом».
16 февраля советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге заявил, что российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» являются источниками «российской пропаганды». По его мнению, эти социальные сети содержат обширный «антиукраинский контент».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей армию и карательные батальоны.
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