Китай и Индия обсудят обсудят двусторонее сотрудничество в Пекине

Пекин, , 14:52 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан сообщил журналистам, что на следующей неделе (20−26 февраля) в Пекине состоится очередной раунд стратегического диалога между представителями КНР и Индии.

«Китайскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Чжан Есуй, интересы индийской стороны будет представлять замглавы МИД Индии Субраманьям Джайшанкар», — отметил китайский дипломат.

Стороны обменяются мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, а также обсудят ряд региональных и международных проблем, представляющих общий интерес для Индии и Китая, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Китая призвали Индию не усложнять территориальный спор на границе двух государств. Власти КНР оспаривают всю территорию региона Аруначал-Прадеш, называя его южным Тибетом. Город Таванг, который является ключевым местом для тибетского буддизма, на короткое время попал под контроль КНР во время войны 1962 года.

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