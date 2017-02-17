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Президент Туркмении распустил правительство и принял парад в свою честь

Политика
Члены туркменского Кабмина продолжат исполнять обязанности до тех пор, пока не будет одобрен новый состав правительства
Гурбангулы Бердымухамедов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Гурбангулы Бердымухамедов

Ашхабад, 17 февраля 2017, 14:46 — REGNUM  Президент Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 17 февраля, подписал постановление об отправке Кабинета министров Туркмении в отставку. Об этом сообщило ИА «CA-news» со ссылкой на пресс-службу туркменского лидера.

Отмечается, что сделано это было в соответствии с Конституцией, в которой говорится о необходимости переназначения правительства после избрания президента страны. Министры и их заместители будут исполнять свои служебные обязанности вплоть до утверждения нового состава Кабмина.

После этого Гурбангулы Бердымухамедов направился к Дворцовому комплексу «Огузхан», где принял военный парад, приуроченный к его переизбранию на должность главы государства, пишет государственное информационное агентство «Turkmen dowlet habarlar agentligi».

ИА REGNUM напоминает, что 12 февраля 2017 года в Туркмении прошли выборы президента. На должность туркменского лидера претендовали 9 кандидатов. Победил действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, за которого, по официальным данным, проголосовали 97,69% избирателей.

Отметим, что ранее Бердымухамедов дважды выигрывал президентские выборы: в 2007 году его кандидатуру поддержали 89% допущенных до выборов туркменистанцев, а в 2012 году — 97%.

Читайте ранее в этом сюжете: Бердымухамедов переизбран на пост президента Туркмении

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Выборы президента Туркмении
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