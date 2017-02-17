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Выборы во Франции: Франсуа Фийона освистали его противники

Политика
Его противники призывали лишить кандидата на пост главы Елисейского дворца свободы
Освистал
Цитата из к/ф «Маска». Реж. Чак Рассел. 1994. США
Освистал

Кале, Франция, 17 февраля 2017, 14:45 — REGNUM  Кандидат на пост главы Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон был освистан 17 февраля его противниками в коммуне Туркуэн, сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел поблизости у здания мэрии, куда его пригласил мэр коммуны Жерал Дарманен. Его противники призывали отправить Фийона в тюрьму. Бывший премьер-министр страны должен был принять участие в круглом столе, посвященном вопросам безопасности, а также посетить социальный центр.

Напомним, Франсуа Фийон оказался в центре скандала, после того как во французской прессе появилась информация, согласно которой фиктивно трудоустроил свою супругу Пенелопу на государственную должность.

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