Выборы во Франции: Франсуа Фийона освистали его противники

Кале, Франция, , 14:45 — REGNUM Кандидат на пост главы Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон был освистан 17 февраля его противниками в коммуне Туркуэн, сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел поблизости у здания мэрии, куда его пригласил мэр коммуны Жерал Дарманен. Его противники призывали отправить Фийона в тюрьму. Бывший премьер-министр страны должен был принять участие в круглом столе, посвященном вопросам безопасности, а также посетить социальный центр.

Напомним, Франсуа Фийон оказался в центре скандала, после того как во французской прессе появилась информация, согласно которой фиктивно трудоустроил свою супругу Пенелопу на государственную должность.