Советник приморского губернатора останется под стражей еще на 4 месяца

Владивосток, , 14:44 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, Ленинский районный суд Владивостока продлил срок заключения под стражей председателю краевого Союза горнопромышленников Алексею Авершину и гендиректору ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марине Свиридовой, против которых выдвинуто обвинение в махинациях с бюджетными средствами. Как минимум до лета их будут содержать в СИЗО.

В своем выступлении Алексей Авершин сделал акцент на то, что дело может носить политический характер: «Я считаю, что следствие специально затягивается. Мне делали предложение сознаться и признать свою вину и «поддельников». Мне разными способами давали понять, что именно от меня ждут, что я должен дать показания против сотрудников администрации края, и лично губернатора Миклушевского В.В. За это мне обещали, что возможно даже прекращение дела. Я рассматриваю такую ситуацию как давление следствия на меня, создание специально мне невыносимых условий».

Если учесть, что освобождение из-под стражи или даже закрытие дела в обмен на дачу показаний против высокопоставленных чиновников, многие считают распространенной практикой в ведении политических войн с участием силовых структур, словам Авершина вполне можно доверять.

Надо отметить, что условия содержания в СИЗО действительно можно назвать невыносимыми, о чем так же заявил Авершин: «Всё это время я провел в «Спецблоке» СИЗО, там создан режим особого контроля, содержатся лица обвиняемые по особо тяжким статьям. На встречу с адвокатом, прогулку меня выводят со служебной собакой. В камере созданы невыносимые условия».

Главным доводом обвинительной стороны было то, что даже в условиях домашнего ареста, подозреваемые могут оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия. Никакие доводы защиты суд не учел, что, в ходе рассмотрения дела, уже стало традиционным, о чем в финале своего выступления рассказал Алексей Авершин: «Мои обращения и жалобы не удовлетворяются. Я исчерпал все возможности в Приморском крае, и буду надеяться, что меня услышат на федеральном уровне».

Напомним, что дело было возбуждено в декабре 2016 года: в отношении Авершина и Свиридовой были выдвинуты обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество.