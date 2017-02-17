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Трамп пристыдил американские СМИ за раздувание фейковых скандалов

Политика
Наладить отношения с Москвой мешает дезинформация в СМИ

Вашингтон, 17 февраля 2017, 14:43 — REGNUM  Информационная продукция американских СМИ начинена «фейковыми сообщениями». Это вредит политике США, в том числе в отношении возможности вести диалог с Россией, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся накануне, 16 февраля.

По словам Трампа, телевизионные передачи наполнены «фейковыми новостями». В частности, ни чем иным как «мошенничеством» и «ерундой» нельзя назвать сообщения о взаимодействии членов президентской команды с российской разведкой. По его словам, и СМИ, и тем источникам, на которые они ссылались «должно быть стыдно» за эти заявления.

Трамп заявил, то ему хотелось бы наладить отношения с Москвой. Но он не уверен, что это возможно, и ответственность за это лежит на авторах «фейков».

Он пояснил, что ему представляется, как президент России Владимир Путин размышляет над двусторонними российско-американскими отношениями. Сидя в своём кабинете, «российский президент говорит»:

«Я вижу, что происходит в Соединенных Штатах, я внимательно слежу за ситуацией и понимаю, что договориться нам с президентом Трампом будет невозможно из-за политического давления, которое провоцирует вся эта история с фейками»…

«Стыдно!» — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американских СМИ появилось сообщение, ничем не доказанное, что члены команды Трампа во время предвыборной кампании взаимодействовали с высокопоставленными представителями российской разведки.

Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за искажение информации. По поводу этого обвинения в сотрудничестве с Москвой, он заявил, что авторы сообщений пытаются списать на якобы имеющиеся связи с Россией неудачи оппонента Трампа по минувшим выборам Хиллари Клинтон.

«Демократам пришлось придумать историю о причинах, по которым они проиграли выборы (306), поэтому они придумали историю — Россия. Фейковые новости!» — заявил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Мои связи с Россией придуманы демократами после поражения на выборах

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