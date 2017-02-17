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Меркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией

Политика
7 февраля состоялся визит Ангелы Меркель в Польшу. Федеральный канцлер Германии встретилась с польским премьер-министром Беатой Шидло, а также президентом Польши Анджеем Дудой. Федеральный канцлер обеспокоена политикой Польши в отношении беженцев и стремительным ростом евроскептицизма в этой стране
Ангела Меркель и Беата Шидло
Иллюстрация: Www.wprost.pl
Ангела Меркель и Беата Шидло

Берлин, 17 февраля 2017, 14:31 — REGNUM  Польские и германские СМИ окрестили этот визит «отчаянной попыткой немецкого канцлера спасти Евросоюз», об этом сообщает немецкое издание DeutscheWelle.

Разное видение будущего ЕС у Польши и Германии стало очевидно еще в ходе прошлогоднего визита польского премьер-министра в Берлин, когда польская сторона публично обвинила Германию в том, что она своей миграционной политикой сделала Европу неустойчивой. По мнению издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, после прихода к власти в Польше партии «Право и Справедливость» в 2015 году, стремления ограничить наднациональную власть ЕС в Польше лишь усилились. На фоне этого Руководимая «ПиС» Польша выдвинула собственный проект реформирования ЕС, в сущности очень схожий с тем, что в свое время предлагал Дэвид Кэмерон. Это, естественно, вызывает у Германии опасения относительно того, не последует ли Польша примеру Великобритании.

Немецкие СМИ отмечают, что в программу визита Федерального канцлера входила встреча с лидером партии «Право и Справедливость» Ярославом Качиньским. Последний, как известно, ведет затворнический образ жизни: не принимает никого из иностранных гостей, и сам уже на протяжении длительного периода не совершает рабочих визитов за границу.

У Польши и Германии нет единства в отношении политики обороны и безопасности, а также миграционной политики ЕС. И если по поводу первой договориться сторонам будет значительно проще, так как и Польша и Германия в известной степени выступают за усиление военного потенциала ЕС, то в сфере миграционной политики «легкого решения» достичь не удастся. Основная задача Меркель — убедить польское руководство принять беженцев. Качиньский же, как и лидеры других стран Вышеградской группы, считает, что Германия «неплохо справляется с этой задачей в одиночку», как сообщает der Spiegel.

Разногласия возникают также и в сфере энергетики, в частности это касается проекта газопровода «Северный поток — 2», который планируется проложить из России в Германию по дну Балтийского моря, и, соответственно, в обход Польши.

Однако, на фоне всех имеющихся разногласий нашлись и точки соприкосновения в лице «общего врага» — России. Качиньский, обеспокоенный агрессивными действиями РФ на Украине, как и Меркель, поддерживает санкционный режим, направленный против России, и даже считает благом тот факт, что немецкие солдаты направлены на восточный фланг НАТО. В целом международная обстановка на сегодняшний день фактически толкает Германию на сотрудничество с Польшей, в связи с чем визит Меркель в Варшаву в СМИ характеризуется исключительной прагматичностью. Польский журнал «Wprost», разместивший на обложке совместную фотографию Ангелы Меркель и Ярослава Качиньского сразу же окрестил возможный союз «браком по расчету».

regnum author Анастасия Суховеркова
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