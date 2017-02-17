«Единая Россия» приглашает НКО и активных граждан к проектной деятельности

В пятницу, 17 февраля, в Центральном исполнительном комитете «Единой России» состоялось селекторное совещание с региональными отделениями партии, на котором обсуждались текущие задачи проектной деятельности и реализация партийных проектов «Местный дом культуры» и «Парки малых городов»

Москва, , 14:30 — REGNUM Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Ольга Баталина обратила внимание на необходимость создания общественных советов по реализации партпроектов, исходя из профессиональных качеств участников, призвав коллег как можно шире использовать потенциал общественных организаций, НКО.

Депутат напомнила, что у партии, как на федеральном, так и на региональном уровне, подписаны соглашения о сотрудничестве с большим количеством общественных организаций. «Считаю правильным пригласить их представителей в состав общественных советов партийных проектов, чтобы учесть накопленный ими опыт и знания в работе партии», — подчеркнула парламентарий.

Ольга Баталина также считает, что необходимо вовлекать в проектную работу как можно большее число заинтересованных жителей. «В общественный совет могут входить представители гражданского общества, лидеры общественного мнения, инициативные люди, — пояснила она, — Это актив, который будет помогать в реализации проекта». Она предостерегла коллег из регионов от формального подхода к формированию составов общественных советов, «чтобы одни и те же люди не были задействованы во всех проектах».

Кроме того, региональным отделениям необходимо в ближайшее время завершить подбор координаторов в соответствии с новым положением о партийных проектах.

Ольга Баталина также обратила внимание на необходимость анализа действующих региональных партийных проектов и оптимизации их количества, исходя из приоритетных задач «Единой России». «Проекты являются одним из инструментов реализации предвыборной программы, с которой Партия шла на выборы в Государственную Думу в 2016 году, в региональные законодательные собрания, — подчеркнула она. — Мы перезагружаем проекты с тем, чтобы в большей степени нацелить их на выполнение этих задач».

Депутат сообщила, что ежегодно будут подводиться итоги реализации предвыборной программы на федеральном уровне на площадке программного форума. Такие же итоги будут подводиться и на уровне субъектов РФ.

Ольга Баталина отметила, что в настоящее время корректируются паспорта действующих партпроектов в соответствии с новыми приоритетами Партии, а также будут разработаны и утверждены логотипы новых проектов, таких как «Городская среда», «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».