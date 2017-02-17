Новый генплан Калуги должны принять во втором квартале 2017 года

Калуга, , 14:26 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, на заседании Совета городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об утверждении новой редакции генерального плана Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Инициировал рассмотрение вопроса глава городского самоуправления Александр Иванов.

«Генеральный план является одним из важнейших документов, регламентирующих планировку, застройку и реконструкцию городских территорий, — подчеркнул Александр Иванов. — Этот документ будет определять основные принципы градостроительного планирования нашего города на следующие 20 лет. В Калуге уже давно назрела необходимость внести в генплан изменения и утвердить его скорректированный вариант, но, несмотря на то, что работа ведётся с 2015 года, новая редакция генерального плана так и не была представлена в городскую Думу».

Как сообщил депутатам начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий Денисов, затянувшаяся разработка новой редакции генплана обусловлена, как юридическими нюансами, так необходимостью многочисленных согласований с правительством Калужской области, региональными министерствами и ведомствами, кроме того проект генплана должен будет пройти ряд экспертиз.

Принятие новой редакции генплана Калуги планируется во втором квартале 2017 года.