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Главы МИД Франции и ФРГ: Встреча с Теллерсоном по Сирии была «полезна»

Политика
Участники встречи надеются достичь прогресса в переговорах по разрешении конфликта в стране

Берлин, 17 февраля 2017, 14:25 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро и его коллега из Германии Зигмар Габриэль высказали осторожный оптимизм относительно стремления администрации Дональда Трампа подключиться к разрешению конфликта в Сирии, после того как к дискуссии по этому вопросу подключился глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, сообщает Associated Press.

Эро подчеркнул, что встреча, которая состоялась в рамках саммита «большой двадцатки» в Бонне на уровне министров иностранных дел, была очень полезна всем сторонам.

«Нам очень важно поддерживать диалог с США по вопросу урегулирования сирийского конфликта, а также по ряду других вопросов», — отметин Эро.

В свою очередь, Габриэль поделился с журналистами информацией о том, что Соединенные Штаты приняли активное участие в дискуссии, где также присутствовали представители Италии, Великобритании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании и Европейского союза.

Оба министра выразили надежду на то, что дипломатам удастся достичь прогресса по Сирии во время переговоров в Женеве, которые возобновятся 23 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: на переговорах с Тиллерсоном антироссийские санкции не обсуждались

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