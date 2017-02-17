Как интеллигенция развалила страну
Проект «Россия и мир»
Ашот Погосян, 17 февраля 2017, 19:15 — REGNUM
ИА REGNUM продолжает цикл передач «Россия и мир».
Бывший заместитель председателя правительства России, экс-губернатор Амурской области, доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов знаком с российскими реалиями не понаслышке.
Наш герой делится своим уникальным управленческим опытом и дает неожиданную характеристику российским правителям середины девяностых.
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