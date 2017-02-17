Как интеллигенция развалила страну Политика Проект «Россия и мир»

Ашот Погосян, , 19:15 — REGNUM ИА REGNUM продолжает цикл передач «Россия и мир». Бывший заместитель председателя правительства России, экс-губернатор Амурской области, доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов знаком с российскими реалиями не понаслышке. Наш герой делится своим уникальным управленческим опытом и дает неожиданную характеристику российским правителям середины девяностых. Читайте ранее в этом сюжете: Игорь Гиоргадзе: С Россией или США? Грузия — с Грузией

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