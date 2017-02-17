Представитель де Мистуры не подтвердил слова спецпосланника ООН в Сирии

Прежде он отмечал, что переговоры в Женеве будут направлено исключительно на передачу власти

Женева, Швейцария, , 14:13 — REGNUM Управление делами специального посланника ООН в Сирии не стало 17 февраля подтверждать информацию о том, что на мирных переговорах в Женеве, которые пройдут на следующий неделе, будет обсуждаться вопрос передачи власти в Сирии, сообщает Reuters.

«Переговоры будут вести в полном соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254, в которой напрямую указано на вопросы правления, создание новой конституции и проведения выборов в Сирии», — указывается в заявлении официального представителя Стафана де Мистуры.

Напомним, как ранее сообщало агентство Associated Press, де Мистура заявил, что основной темой переговоров в Женеве станет передача власти в Сирии, на которой настаивают представители оппозиции.