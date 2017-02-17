Представитель де Мистуры не подтвердил слова спецпосланника ООН в Сирии
Прежде он отмечал, что переговоры в Женеве будут направлено исключительно на передачу власти
Женева, Швейцария, 17 февраля 2017, 14:13 — REGNUM Управление делами специального посланника ООН в Сирии не стало 17 февраля подтверждать информацию о том, что на мирных переговорах в Женеве, которые пройдут на следующий неделе, будет обсуждаться вопрос передачи власти в Сирии, сообщает Reuters.
«Переговоры будут вести в полном соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254, в которой напрямую указано на вопросы правления, создание новой конституции и проведения выборов в Сирии», — указывается в заявлении официального представителя Стафана де Мистуры.
Напомним, как ранее сообщало агентство Associated Press, де Мистура заявил, что основной темой переговоров в Женеве станет передача власти в Сирии, на которой настаивают представители оппозиции.
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