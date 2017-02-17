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Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе

Политика
Боевые потери с 7 апреля 2014 года составили 2 тыс. 197 погибшими, и еще около 8 тыс. — ранеными

Киев, 17 февраля 2017, 14:09 — REGNUM  Главком Вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал боевые потери ВСУ с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил на встрече с военными атташе иностранных государств в Киеве.

По его данным, боевые потери с 7 апреля 2014 года составили 2 тыс. 197 погибшими, и еще около 8 тыс. — ранеными.

Ранее советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк заявил о гибели более десяти тысяч человек в результате так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. Он отметил, что боевые действия всегда сопровождаются не боевыми потерями среди военнослужащих, и такие потери на Украине тоже имеются.

В ноябре 2016 года Минобороны Украины завило о 2145 официально погибших в Донбассе военных. О том, что официальный Киев скрывает реальные потери ВСУ, не раз заявлял заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, реальное количество погибших бойцов ВСУ разительно отличается от данных, публикуемых Минобороны Украины. Значительное количество приходится на не боевые потери, основные причины которых — боестолкновения ВСУ и националистических батальонов, ошибки и халатность командиров, неосторожное обращение с оружием.

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