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Макаров учтет поправки Полтавченко в отклоненный закон об уличных встречах

Политика
Губернатор отказался подписывать закон, принятый городским парламентом

Санкт-Петербург, 17 февраля 2017, 14:02 — REGNUM  Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пообещал поддержать поправки губернатора Георгия Полтавченко в закон, регламентирующий порядок проведения встреч депутатов с избирателями в форме массовых мероприятий. Об этом проинформировала 17 февраля пресс-служба Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор отказался подписывать данный закон в том виде, в каком его принял городской парламент, и предложил внести поправки, обговорив в документе места проведения депутатских встреч с избирателями без согласования с органами исполнительной власти и максимальное число участников таких несогласованных встреч.

Губернатор предлагает освободить от уведомления органов исполнительной власти о проведении мероприятия в тех случаях, когда на встрече с избирателями планируется присутствие не более 100 человек. При этом подобные встречи, как считают в Смольном, должны проводиться в специально отведенных местах, перечень которых будет определяться правительством Санкт-Петербурга.

«Уверен, депутаты петербургского парламента поддержат поправку губернатора и примут закон в новой редакции», — заявил Вячеслав Макаров.

Законопроект о приравнивании депутатских встреч с избирателями к митингам, с требованиями согласования таких мероприятий, был написан и принят после многотысячной встречи оппозиционных парламентариев с избирателями на Марсовом поле 28 января, в ходе которой участники высказались против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ.

Читайте также: Участники акции в Исаакиевском соборе закон не нарушали — Смольный

Добавим, что ранее губернатор Полтавченко не согласился в группой депутатов Заксобрания, в числе которых был и спикер Макаров, увидевших нарушения закона во время акции противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви и потребовавших наказания ее участников.

Читайте ранее в этом сюжете: Полтавченко отклонил закон о приравнивании встреч с избирателями к митингам

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