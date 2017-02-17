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Макрон обвинил украинских хакеров в атаках на сайт своей кампании

Политика
Тогда как Sputnik и Russia Today – в распространении против него клеветы

Париж, 17 февраля 2017, 13:50 — REGNUM  

Кандидат на пост главы Франции Эммануэль Макрон осудил 17 февраля «неоднократные атаки» на официальный сайт его предвыборной кампании, совершаемые по большей части хакерами c Украины, сообщает Europe1.

«Выборы (…) не фальсифицированы, однако мы стали объектом неоднократных и постоянных атак хакаров на наш сайт, многие из которых с Украины, чему много свидетельств», — отметил бывший министр экономики.

Бывший чиновник также выступил с критикой российских Sputnik и Russia Today, которых он обвинил в распространении против него клеветы.

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