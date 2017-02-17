Макрон обвинил украинских хакеров в атаках на сайт своей кампании

Тогда как Sputnik и Russia Today – в распространении против него клеветы

Париж, , 13:50 — REGNUM

Кандидат на пост главы Франции Эммануэль Макрон осудил 17 февраля «неоднократные атаки» на официальный сайт его предвыборной кампании, совершаемые по большей части хакерами c Украины, сообщает Europe1.

«Выборы (…) не фальсифицированы, однако мы стали объектом неоднократных и постоянных атак хакаров на наш сайт, многие из которых с Украины, чему много свидетельств», — отметил бывший министр экономики.

Бывший чиновник также выступил с критикой российских Sputnik и Russia Today, которых он обвинил в распространении против него клеветы.