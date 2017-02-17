Защита Навального и Офицерова обжаловала новый приговор по делу «Кировлеса»

Киров, , 13:49 — REGNUM Защита фигуранта дела «Кировлеса», российского оппозиционера Алексея Навального, обжаловала обвинительный приговор Ленинского районного суда Кирова, вынесенный за растрату имущества государственного предприятия «Кировлес». Такую информацию озвучил адвокат Навального Вадим Кобзев, сообщает РАПСИ.

Навальный осуждён решением суда на пять лет лишения свободы условно. Также защита обжаловала обвинительный приговор, вынесенный другому фигуранту дела «Кировлеса» — бывшему главе «Вятской лесной компании» Петру Офицерову, которого Ленинский районный суд приговорил к четырём годам лишения свободы условно. Кроме того, обоим фигурантам выписан штраф в полмиллиона рублей.

Напомним, Навальный и Офицеров были признаны виновными Ленинским судом после того, как эта судебная инстанция пересмотрела дело «Кировлеса». Оба фигуранта признаны виновными в растрате: Навальный — в организации растраты чужого имущества в особо крупном размере, Офицров — в пособничестве в растрате чужого имущества в особо крупном размере.

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