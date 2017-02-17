Европарламент принял резолюцию о создании армии и министра финансов ЕС Политика По сути, предлагается ограничение или даже полная ликвидация прав стран-членов Евросоюза отказываться от выполнения коллективных решений, комментирует телеканал

Брюссель, , 13:33 — REGNUM Европарламент одобрил резолюцию об усилении централизации Евросоюза, предложенную ответственным за переговоры о выходе Британии из ЕС Ги Верхофстадтом, сообщает «Би-би-си». За резолюцию проголосовали 283 депутатов, 269 против, воздержались 83 парламентария. Согласно тексту документа, в ЕС будет создан поста министра финансов союза, также предполагается создание общей европейской армии. По сути, предлагается ограничение или даже полная ликвидация прав стран-членов Евросоюза отказываться от выполнения коллективных решений, комментирует телеканал.

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