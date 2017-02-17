Военный Донбасс за сутки: Авдеевка в огне, силы АТО несут большие потери

Киев, , 13:16 — REGNUM Прошлой ночью в Донбассе сохранялась напряженная военная обстановка. Интенсивные артобстрелы с применением РСЗО «Град», артиллерии и бронетехники шли на Донецком направлении. Данную информацию 16−17 февраля подтверждают пресс-службы Народной милиции ЛНР, Народной милиции ДНР, штаба «АТО» и источник в Народной милиции ДНР, передает ИА REGNUM.

Так, по данным НМ ДНР, ВСУ в течении суток производили обстрелы жилых массивов Ясиноватой, Спартака и Киевского района Донецка с применением танков, артиллерии и минометов. При этом ДНР обвинила ВСУ в артобстреле жилых районов подконтрольных украинской стороне Авдеевки и Опытного. «Предположительно, с целью срыва отвода вооружений, намеченного на 20 февраля текущего года, ВСУ активизировали не только обстрелы нашей территории, но и временно оккупированных территорий. Так в районе н.п. Опытное и в/ч Авдеевки подразделениями ВСУ был произведен обстрел жилого массива района «Химик» с применением танков. При этом зафиксированы попадания в многоэтажные дома по ул. Гагарина и 9-й квартал. По предварительной информации, в результате осколочного ранения погиб мужчина. Данные о жертвах среди мирного населения уточняются», — информирует Совмин ДНР.

Примечательно, что за прошедшие сутки НМ ДНР не зафиксировала разрушений в жилых кварталах и не сообщает о пострадавших среди мирного населения в прифронтовых городах Донецк и Ясиноватая. Также об артобстрелах жилых районов Киевского района Донецка и Ясиноватой не сообщают пресс-службы местных администраций этих населенных пунктов.

Источник в администрации Ясиноватой подтвердил лишь повреждение одного частного жилого дома. «Вчера в 19.00−19.30 было попадание в районе железной дороги по улице Павла Тычины, поврежден частный жилой дом», — сообщили в администрации, пишет сайт Новороссия.

При этом в Минобороны ДНР проинформировали, что в Опытном сдетонировал боекомплект ВСУ. «В связи с распитием алкогольных напитков на позициях ВСУ и нарушением безопасности транспортировки, разгрузки и хранения боеприпасов, на позициях украинских силовиков в районе н.п. Опытное в 12:30 произошло возгорание боекомплекта с последующим его детонацией. Разлет осколков пришел, в том числе, на окраины н.п. Авдеевка. Для того, чтобы скрыть подрыв боеприпасов, противник произвел в направлении Авдеевки три выстрела из танков. Следует отметить, что разведка ДНР неоднократно сообщала информацию о злоупотреблении военнослужащими вооруженных сил Украины алкогольных напитков», — говорится в сообщении.

В то же время заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин отметил, что ВСУ обстреливали жилые кварталы Авдеевки из танков Т-90, которых нет на вооружении армии ДНР. «Есть только танки Т-64, которые достались от киевских силовиков после известных «котлов», — добавил Басурин.

Справка: село Опытное расположено в Ясиноватском районе Донетчины (под контролем ВСУ) в четырех километрах от Авдеевки и трех — севернее бывшего донецкого аэропорта. В районе села базируются подразделения ВСУ.

Также Басурин обвинил ВСУ в артобстреле позиций ДНР в Ясиноватой. «Украинские силовики с 18:00 до 22:00 вели огонь по Ясиноватой из артиллерии. По территории республики они выпустили пять снарядов калибром 152 мм и семь снарядов калибром 122 мм», — рассказал Басурин.

На Луганщине НМ ЛНР зафиксировала семь обстрелов со стороны ВСУ. Как сообщает пресс-служба военного ведомства, под обстрелы попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Калиново, Молодежное Смелое, Первомайск, Логвиново и Калиновка. При этом украинские войска применяли 82 и 120-мм минометы, БМП, противотанковые ракетные комплексы и АГС. «Потерь нет», — заверили в НМ ЛНР.

В свою очередь, пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook сообщает, что вчера, 16 февраля, на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще 10 солдат получили ранения. Всего за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР совершили 66 обстрелов.

Отмечается, что войска ДНР и ЛНР «продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения». «На Донецком направлении из минометов различных калибров они обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия — Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. По Зайцево огонь вел снайпер. По позициям в районе Авдеевки — танк», — сообщили в штабе.

В пресс-службе отметили, что на Луганском направлении войска ЛНР из 120 и 82-мм минометов обстреляли позиции ВСУ в Крымском, а из гранатометов и стрелкового оружия — в Лобачево, Новозвавновке, Станице Луганской и Новоалександровке.

При этом на Мариупольском направлении ВС ДНР из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали украинские позиции в Широкино и Павлополе, а из гранатометов и стрелкового оружия — в Марьинке, Новотроицком, Новоселовке, Водяном, Лебединском, Широкино, Павлополе, Гнутово. «По Широкино вели огонь БТР и БМП противника», — добавили в штабе.

Сегодня, 17 февраля, начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко обвинил ДНР и ЛНР в нарушении «режима тишины» и разрешил украинским войскам открывать ответный огонь.

В то же время пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области информирует, что в результате вчерашнего артобстрела жилых кварталов Авдеевки погиб один мирный житель, двое получили ранения. При этом в многоэтажном доме по улице Гагарина произошло обрушение перекрытий с 5-го по 3-й этажи.

«Снаряд пробил перекрытие 5 и 4 этажей и все это рухнуло на третий этаж. Но чудом плиты сложились как карточный домик. И под этой полостью Господь спас трех человек — 2 мужчин и одну женщину. Спасатели уже освободили их из-под завалов», — написал на своей странице в Facebook назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, есть опасность смещения фасадных плит в доме. Всего в этом доме в результате артобстрела повреждены пять квартир. Кроме того в полиции сообщили, что на остановке в районе ул. Рубиновой мужчина 1984 года рождения получил ранение в ногу. От медицинской помощи отказался. На улице 9-й квартал пожилой мужчина 1941 года в результате обстрела и повреждения системы отопления получил ожог стопы. В сети появилось видео вчерашнего ночного артобстрела Авдеевки.

Ранее, 15 февраля в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. В ходе переговоров стороны договорились об отводе тяжелого вооружения от линии фронта к 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля замначальника управления НМ ДНР Басурин заявил, что разведка ВС ДНР продолжает выявлять наличие запрещенного вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения. «В районе Красногоровки (3 км до линии соприкосновения) обнаружены четыре 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30. Десять 130-мм противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» базируются в районе поселка Пески (3 км до линии соприкосновения). Кроме того, в Авдеевку прибыл взвод из состава ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Басурин.