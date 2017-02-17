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Национал-консерваторы Эстонии – против переезда Академии МВД в Нарву

Политика
Они убеждены, что многие эстонцы не рискнут приехать на учебу и работу в самый русский регион страны, а Кремль получит «новых агентов»

Таллин, 17 февраля 2017, 13:14 — REGNUM  Оппозиционная Эстонская Консервативная Народная партия EKRЕ осудила планы правительства по переезду Академии МВД в Нарву, назвав их необдуманными и подрывающими национальную безопасность. Об этом ИА REGNUM сегодня, 17 февраля, сообщили в EKRE со ссылкой на главу партии и заместителя председателя парламентской комиссии по гособороне Марта Хельме. По словам Хельме, такая смена прописки еще понятна с точки зрения региональной политики, но не приемлема с точки зрения возможных рисков.

Хелме убежден, что переезд Академии МВД из Таллина в приграничную Нарву скажется на качестве образования, а также на снижении числа эстонцев в этом учебном заведении. Из-за специфики региона сюда приедет на учебу и работу не каждый эстонец, уверен он: «Многие студенты академии и преподавательский состав будут выбраны среди жителей этого русскоязычного города. Таким образом, речь пойдет уже не об Академии всей Эстонии, а, в основном, северо-восточного уезда Ида-Вирумаа («самый русскоязычный регион страны — 70% населения считает русский домашним языком — прим. ИА REGNUM ).

Кроме того, существуют и внешнеполитические риски, считают в EKRE. Близость к России делает возможной активную работу российских спецслужб и внедрение ее агентов в такую чувствительную для вопроса национальной безопасности госструктуру, как МВД. Хельме убежден, что через Академию в Нарве «агенты Кремля» проникнут в руководящие структуры госучреждений Эстонии и смогут повлиять на их работу.

Поэтому EKRE предлагает разместить в Нарве не Академию МВД, а некую учебную базу или школу для практических занятий кадетов. «Это будет соответствовать задачам региональной политики и уменьшит риски для безопасности», — добавил Хельме. Он указал, что такой вариант окажется куда экономнее для государственного бюджета.

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