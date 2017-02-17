Пятница, 17 Февраля 2017 года
13:57:02 МСК

Тони Блэр призовет противников Brexit встать на защиту своих убеждений

Политика
48% противников выхода Соединенного Королевства из ЕС должны занять жесткую позицию
Brexit
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Brexit

Лондон, 17 февраля 2017, 13:14 — REGNUM  Бывший премьер-министр Великобритании обратится с речью 17 февраля, в которой выступит с критикой поспешности правительства Терезы Мэй в стремлении выйти из ЕС, сообщает The Independent.

В ходе своей речи Блэр призовет те 48% британских избирателей, которые выступали против Brexit, занять жесткую позицию. Как ожидается, он заявит, что пришло время встать на защиту того, во что они верят.

По данным британского издания, Блэр охарактеризует нынешнее правительство как правительство для Brexit и созданное для него. А вместо жесткого Brexit, по его мнению, нужно будет применять термин «Brexit любой ценой».

Напомним, референдум по вопросу членства Соединенного Королевства из ЕС прошел 23 июня 2016 года. На нем большинство избирателей страны выступило на стороне противников сохранения страны в ЕС. Процесс выхода начнется после официального объявление об этом со стороны правительства и займет два года. Как ожидается, Лондон должен начать переговоры об условиях выхода в марте 2017 года, однако премьер-министр страны Тереза Мэй ожидает одобрения своего плана выхода со стороны верхней палатой парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии: Британии не управиться с Brexit за два года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
ПекинКитай Операции по смене пола Общество
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
И снова в круге первом: новосибирцы недовольны перерасчетом за отопление
НовосибирскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Общество
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Алексей ЮсевВнутренний хипстер Джармуша
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
17.02.17
Взрыв газа в Сочи: данные о пострадавших уточняются
СочиКраснодарский крайРоссия Взрывы бытового газа Происшествия
NB!
17.02.17
Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Станислав ТарасовРоссия-США: сформирован запрос на перемены
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное