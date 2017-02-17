Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
Донецк, 17 февраля 2017, 13:10 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики готовы пойти военным путем, чтобы освободить подконтрольные Киеву территории Донбасса в том случае, если решить задачу политическими методами не удастся. Об этом в ходе пресс-конференции в Луганске заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает телеканал «Россия 24».
По его словам, освобождение территорий ДНР и ЛНР является коллективной задачей. При этом республики всегда выступали за то, чтобы разрешить ситуацию политическим путем. Однако если Киев этого не понимает, сказал Захарченко, «мы можем сделать это и военным».
Глава ДНР отметил, что речь идет, в первую очередь, о населении подконтрольных Украине территорий.
«Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме», — сказал он.
- 17 Февраля 2017 В ООН заявили о пытках и сексуальном насилии на Украине и в Донбассе
-
- 17 Февраля 2017 ДНР и ЛНР окажут гуманитарную помощь оккупированным ВСУ районам Донбасса
-
- 17 Февраля 2017 Военный Донбасс за сутки: Авдеевка в огне, силы АТО несут большие потери
-
- 17 Февраля 2017 «Индустриальный союз Донбасса» грозит ЛНР катастрофой из-за национализации