ГД ратифицировала протокол к Европейской конвенции о выдаче

Определяются сроки истечения давности, порядок оформления запросов и сопроводительных документов, порядок транзита и последующей выдачи в третье государство

Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума ратифицировала Четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля. Протокол ратифицирован восемью государствами и подписан еще десятью, в том числе Россией, отметил замглавы Минюста Максим Травников.

Протокол подписан 24 февраля 2015 года в г. Страсбурге и предусматривает внесение изменений в ряд положений Конвенции для ее адаптации к современным требованиям при осуществлении международного сотрудничества в сфере выдачи лиц, в отношении которых компетентные органы запрашивающей стороны осуществляют судопроизводство в связи с каким-либо преступлением или которые разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение приговора.

В частности, определяются сроки истечения давности, порядок оформления запросов и сопроводительных документов, порядок транзита и последующей выдачи в третье государство, отметил Травников.

Он обратил внимание на то, что при ратификации предлагается сформулировать ряд оговорок, в частности, Россия оставляет право резервировать позицию относительно невыдачи по срокам давности, поскольку это предполагает законодательство.