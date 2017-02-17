Пятница, 17 Февраля 2017 года
13:53:48 МСК

ГД ратифицировала протокол к Европейской конвенции о выдаче

Политика
Определяются сроки истечения давности, порядок оформления запросов и сопроводительных документов, порядок транзита и последующей выдачи в третье государство

Москва, 17 февраля 2017, 13:05 — REGNUM  Госдума ратифицировала Четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля. Протокол ратифицирован восемью государствами и подписан еще десятью, в том числе Россией, отметил замглавы Минюста Максим Травников.

Протокол подписан 24 февраля 2015 года в г. Страсбурге и предусматривает внесение изменений в ряд положений Конвенции для ее адаптации к современным требованиям при осуществлении международного сотрудничества в сфере выдачи лиц, в отношении которых компетентные органы запрашивающей стороны осуществляют судопроизводство в связи с каким-либо преступлением или которые разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение приговора.

В частности, определяются сроки истечения давности, порядок оформления запросов и сопроводительных документов, порядок транзита и последующей выдачи в третье государство, отметил Травников.

Он обратил внимание на то, что при ратификации предлагается сформулировать ряд оговорок, в частности, Россия оставляет право резервировать позицию относительно невыдачи по срокам давности, поскольку это предполагает законодательство.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
ПекинКитай Операции по смене пола Общество
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
И снова в круге первом: новосибирцы недовольны перерасчетом за отопление
НовосибирскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Общество
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Алексей ЮсевВнутренний хипстер Джармуша
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
17.02.17
Взрыв газа в Сочи: данные о пострадавших уточняются
СочиКраснодарский крайРоссия Взрывы бытового газа Происшествия
NB!
17.02.17
Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Станислав ТарасовРоссия-США: сформирован запрос на перемены
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное