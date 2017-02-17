Гроза американских «Томагавков» успешно отстрелялся под Калининградом

В учениях было задействовано четыре единицы ЗРПК «Панцирь-С1» и порядка ста военнослужащих

Калининград, , 13:19 — REGNUM Зенитчики Балтфлота выполнили в Калининградской области боевые стрельбы из новейших ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», аналогов которому в мире не существует.

Как сообщили сегодня, 17 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, накануне бойцы зенитного подразделения совершили многокилометровый марш на один из полигонов в Калининградской области («Панцири» установлены на шасси автомобилей КамАЗ-6560).

В общей сложности, в стрельбах было задействовано четыре единицы ЗРПК «Панцирь-С1» и порядка ста военнослужащих соединения ПВО Балтийского флота. В качестве целей использовались макеты вертолёта и бронетранспортёра, расположенные на значительном удалении от ЗРПК.

Напомним, с начала 2017 года в Калининградской области дважды прошли учения с применением зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

ИА REGNUM дополняет, что «Панцирь-С1», сочетая зенитно-ракетное и пушечное оружие, уничтожает любую крупную воздушную цель, включая модернизированную крылатую ракету «Томагавк» (Tomahawk Block 4) ВМС США.

Диапазон высот целей противника варьируется от 5 м до 15 км. Время реакции на цель составляет всего 5 секунд.