МИД РФ: Ярошенко не получает медицинской помощи в тюрьме США

Переговоры о судьбе Ярошенко, которые ведет МИД РФ с американской стороной, остаются на прежнем уровне

Москва, , 13:00 — REGNUM Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в интервью RT заявил о продолжающемся нарушении прав российского летчика Константина Ярошенко в американской тюрьме.

По его словам, Ярошенко не получает медицинской помощи: например, вместо лечения восьми зубов ему их просто удалили. «Не оказывается ему помощь и по другим направлениям — у него, к сожалению, целый ряд хронических заболеваний», — сказал дипломат.

Переговоры о судьбе Ярошенко, которые ведет МИД РФ с американской стороной, остаются на прежнем уровне. Власти США не пошли навстречу обоснованным требованиям российской стороны, сказал Долгов, добавив, что дело Ярошенко по прежнему МИД РФ считает политизированным.

«Разумеется, мы продолжим работу по данному вопросу с новой американской администрацией», — заключил дипломат, добавив, что защита прав граждан РФ, которые попадают в такие ситуации, является одним из приоритетных направлений деятельности МИД РФ за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии, откуда его доставили в США, а в сентябре 2011 года осудили на 20 лет лишения свободы. Основанием для этого послужила деятельность агентов Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, которые якобы нашли доказательства против Ярошенко, свидетельствующие о его намерениях транспортировать крупную партию кокаина.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал российскому гражданину в пересмотре приговора.

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