Афганистан обещает не допустить проникновения террористов в Таджикистан

Душанбе, , 12:59 — REGNUM Афганские власти не позволят террористическим группировкам проникнуть на территорию Таджикистана и совершить там теракты. Об этом заявил министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани на встрече со своим таджикским коллегой Сироджиддином Асловым в Душанбе, пишет сегодня, 17 февраля, ИА «CA-news».

По словам главы таджикского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

«В свете поручений глав двух государств и договоренностей, достигнутых на высшем уровне, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в реализации совместных планов и расширении договорно-правовой базы двусторонних отношений для наращивания сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, коммуникации, транзита, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, культуры, науки, образования и в других взаимовыгодных областях», — говорится в заявлении глав министерств иностранных дел двух стран.

Напомним, в конце января таджикские власти сообщили о скоплении боевиков близ таджикско-афганской границы.

«Посчитать точно нам не удалось, но это примерно 10 тыс. — 15 тыс. боевиков различных террористических организаций. Обстановка в Афганистане сложная. Это ни для кого не секрет, и эта ситуация вызывает наше беспокойство», — рассказал министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзод.

Кроме того, в октябре 2016 года, после обострения ситуации в северных провинциях Афганистана, Таджикистан усилил охрану таджикско-афганской государственной границы, протяженность которой составляет 1344 км.

«За счет военнослужащих приграничные районы с афганской провинцией Кундуз усилены. Также на второй линии обороны расположены военнослужащие Министерства обороны Таджикистана. При необходимости они придут на помощь пограничникам», — сообщил тогда пресс-секретарь таджикских погранвойск Мухаммад Улугходжаев.