Джон Керри проведет курс семинаров в Йельском университете
По мнению руководства университета, новая программа под руководством Керри «поможет разработать новые политические подходы»
Вашингтон, 17 февраля 2017, 12:45 — REGNUM Бывший госсекретарь США Джон Керри, покинувший свой пост с окончанием президентского срока Барака Обамы, начнет курировать образовательную программу в Йельском университете, сообщает Associated Press.
Курс, который проведет выпускник Йельского университета Керри, будет посвящен решению глобальных проблем. Он состоит из семинаров, в рамках которых бывший глава Госдепа расскажет о климатических изменениях, распадающихся государствах, авторитарных режимах и экстремизме.
По мнению руководства университета, новая программа под руководством Керри «поможет разработать новые политические подходы». Джон Керри, возглавлявший Госдепартамент США с 2013 по 2017 годы, окончиль Йель в 1966 году.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
NB!
17.02.17
Ватикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
NB!
17.02.17
Сможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
NB!
17.02.17
И снова в круге первом: новосибирцы недовольны перерасчетом за отопление
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
NB!
17.02.17
NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
NB!
17.02.17
Внутренний хипстер Джармуша
NB!
17.02.17
Взрыв газа в Сочи: данные о пострадавших уточняются
NB!
17.02.17
Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс
NB!
17.02.17
Россия-США: сформирован запрос на перемены