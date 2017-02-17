Президент Киргизии: «Думаю забрать с собой завистливых политиков»

Бишкек, , 12:45 — REGNUM «В конце года я думаю забрать с собой многих из завистливых политиков», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на мероприятии по передаче архивных материалов по творчеству писателя Чингиза Айтматова в Брюсселе, сообщило ИА «АКИpress».

При этом глава государства выразил надежду на то, что вместо них во власть смогут пробиться молодые кадры с незапятнанной репутацией. «У киргизов, особенно у власть имущих, есть чувство зависти. Мы молимся, чтобы элита Киргизии быстрее очистилась», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что проведение выборов президента Киргизии запланировано на 19 ноября 2017 года. О своих претензиях на главный государственный пост страны уже заявили три кандидата: экс-премьер-министр и лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев, бывший глава МЧС и лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, а также экс-премьер-министр и лидер фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов.

Нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, в соответствии с киргизским законодательством, не имеет права претендовать на должность главы государства. Отметим, что по словам Атамбаева, он и так не намеревался ни продолжать политическую карьеру на посту президента или премьер-министра, ни оставлять после себя преемника.

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