Военные сборы с участием депутатов Госдумы пройдут весной 2017 года
Сборы проводятся регулярно
Москва, 17 февраля 2017, 12:40 — REGNUM Военные сборы с участием депутатов Госдумы состоятся весной 2017 года. как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявил замглавы Минобороны Николай Панков. «Мы это сделаем весной, конкретные сроки будем согласовывать с вами», — ответил представитель Минобороны на вопрос депутатов.
«Сборы мы проводим регулярно, планируем проводить сборы и с нынешнем составом Государственной думы», — напомнил замминистра.
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