В Йемене скончался второй военнослужащий ОАЭ

Сана, , 12:35 — REGNUM Второй военнослужащий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) умер, принимая участие в военной операции в Йемене, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Он скончался от от сердечного приступа, став вторым военнослужащим, которого ОАЭ потеряли за сутки. Так, ранее 17 февраля в Йемене погиб еще один солдат ОАЭ, причина его гибели не уточняется.

Напомним, ОАЭ является членом коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Коалиция принимает участие в боевых действиях в Йемене, оказывая поддержку президенту Мансуру Хади, против которого ведут борьбу хуситы и вооруженные силы верные свергнутому президенту Абдалле Салеху.

Гражданская война продолжается почти два года.

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