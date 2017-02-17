Вотум недоверия главе правительства Словакии не вынесен

Братислава, , 12:29 — REGNUM



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо избежал 17 февраля отставки в ходе голосования по вотуму недоверия парламента, вынесения которого требовала оппозиция из-за высоких цен на энергоносители, сообщает Associated Press.

В ходе голосования, последовавшего за горячей дискуссией, 60 законодателей проголосовали за отставку Фицо, тогда как 70 выступили против. Этот результат был вполне ожидаем из-за того, что парламентское большинство принадлежит партии Фицо «Курс — социальная демократия».

Роберт Фицо подвергся яростной критике, после того как из-за введения новых правил установление цен на энергию произошел рост стоимости электроэнергии и природного газа. На фоне скандала правила были отменены, а глава введшего их ведомства ушел в отставку.