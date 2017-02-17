Правительство РФ одобрило протокол авиабезопасности с Египтом

Самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года на Синайском полуострове в Египте

Москва, , 12:13 — REGNUM Правительство Российской Федерации одобрило протокол о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиационной безопасности. Об этом сообщается в пятницу, 17 февраля, на официальном сайте кабинета министров.

«Протоколом предусматривается участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Арабской Республики Египет, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями предполагается выполнение полетов на территорию РФ», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сроки возобновления полетов между РФ и Египтом зависят от выполнения Каиром требований по мерам авиационной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года на Синайском полуострове в Египте. В результате теракта погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Большинство из них были жителями Санкт-Петербурга и Ленобласти.

После этого авиасообщение РФ с Египтом было прекращено на неопределенный срок.