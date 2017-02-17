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Выборы депутатов верхней палаты парламента в Казахстане назначены на июнь

Политика
В течение года в стране пройдет несколько избирательных кампаний

Астана, 17 февраля 2017, 12:09 — REGNUM  Выборы депутатов Сената (верхняя палата) парламента Казахстана состоятся в июне 2017 года. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Владимир Фоос на открытом заседании, посвященном итогам работы Центризбиркома за 2016 год и обсуждению планов на 2017 год.

По итогам выборов в верхнюю палату парламента пройдут 16 депутатов: по одному от каждой области и 2 сенатора от Астаны и Алма-Аты.

Зампред ЦИКа также напомнил, что в 2017 году будет еще несколько избирательных кампаний. По словам Фооса, в марте и в октябре пройдут выборы депутатов Маслихатов (местные выборные органы) взамен выбывших. Уже известно, что выборы пройдут в 58 избирательных округах. Среди них: 13 — в областные, 9 — в городские и 36 — в районные Маслихаты. Кроме того, в августе должны начаться выборы акимов (мэров) городов районного значения и глав местных администраций сельских округов, поселков и сел республики.

«В этих выборах основная нагрузка ляжет на нас, избирательные комиссии областей и городов Астана и Алма-Аты. Поэтому заранее необходимо начать подготовку, подтянуть свои теоретические знания и практические навыки», — отметил Фоос.

Напомним, в Казахстане применяется смешанный принцип избрания сенаторов: 15 сенаторов назначает президент, а 32 избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. При этом половина избранных депутатов сената переизбирается каждые три года. Срок полномочий депутатов Сената — шесть лет. Предыдущие выборы в Сенат в Казахстане прошли в октябре 2014 года.

Между тем, согласно закону о бюджете на 2017−2019 г.г., подписанному президентом Казахстана в ноябре 2016 года, бюджет Центральной избирательной комиссии на 2017 год составляет 994,4 млн тенге (198,8 млн руб). Из них 547,7 млн тенге (109,5 млн руб) будут направлены на организацию проведения выборов и 446,6 млн тенге (89,3 млн руб.) — непосредственно на проведение самих выборов.

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Парламентские выборы в Казахстане
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