Полтавченко отклонил закон о приравнивании встреч с избирателями к митингам

Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вернул без подписания принятый городским парламентом закон, запрещающий проведение уличных встреч депутатов с избирателями без согласования с исполнительными властями города.

В этот закон, фактически приравнивающий такие встречи к митингам, предложено внести изменения, сообщил представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестериков на заседании комитета Заксобрания по законодательству. При этом чиновник отметил, что в целом Полтавченко согласился с инициативой парламентского большинства.

В частности, законодателям предложено определить список мест, где народные избранники смогут встречаться с избирателями без получения согласований. Количество участников таких встреч предложено ограничить цифрой в сто человек. Как известно, по действующим городским законам для малочисленных митингов на Марсовом поле также не требуется согласований, однако это не помешало Смольному отказать в санкционировании такого митинга 28 января противникам передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ.

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Напомним, 8 февраля депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в целом региональный закон, который запрещает депутатам без согласования с исполнительной властью проводить публичные массовые встречи с избирателями. За проголосовали 38 депутатов, 11 высказались против. Оппозиционные депутаты пообещали оспорить этот закон в судебном порядке.

Законопроект о приравнивании депутатских встреч с избирателями к митингам был написан после многотысячной встречи оппозиционных парламентариев с избирателями на Марсовом поле 28 января, в ходе которой участники высказались против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ.

Добавим, что в Госдуме федеральный законопроект, приравнивающий собрания граждан («народные сходы») к политической демонстрации, разрабатывает депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия»).

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