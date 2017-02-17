ГД ратифицировала договор между РФ и Турцией о правовой помощи и выдаче

В случае угрозы применения смертной казни к подозреваемым в совершении преступлений Россия не будет выдавать их Турции, пообещал представитель Минюста

Москва, , 11:50 — REGNUM Госдума ратифицировала договор между Россией и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Договор был подписан 1 декабря 2014 года в Анкаре. Документ предусматривает, что обе страны обязуются на взаимной основе оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях по уголовным делам, а также выдавать друг другу лиц, находящихся на территории одной из стран, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу.

Под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих стран являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года либо более тяжкое наказание.

Заключение договора обусловлено практической необходимостью и двусторонней заинтересованностью в выдаче граждан, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовно наказуемых деяний либо уклоняются от уже назначенных судом наказаний, отметил замглавы Минюста Максим Травников.

Взаимодействие с Турцией в этой сфере уже сейчас идет активно, указал Травников. «За последние 2 года в Турцию поступило 56 запросов, исполнено турецкими коллегами с учетом накопленных запросов за предыдущие годы — 85. Турция также активно направляет нам запросы, за 2015−2016 год было получено 138 таких запросов», — рассказал он.

В ходе дискуссии у депутата Александра Сидякина («Единая Россия») возник вопрос, как будет действовать Россия в случае возвращения в Турции смертной казни, что не исключается турецкими властями после подавления попытки военного переворота в стране летом 2016 года. «На сегодняшний день никаких практических шагов по возвращению смертной казни в Турции пока не принято. Этот вопрос находится на стадии политического обсуждения и перспективы его решения неизвестны. Тем не менее внутри договора содержится формула, которая позволяет отказывать в экстрадиции в случае, если есть основания полагать, что лицо может быть подвергнуто смертной казни, либо если гарантии неприменения смертной казни в случае вынесения приговора не будут стороной предоставлены. Таким образом, даже если Турция отменит существующий запрет на применение смертной казни, договор позволит нам оставаться в соответствии с нашими обязательствами, вытекающими из Европейской конвенции по правам человека», — разъяснил Травников, отвечая на вопрос Сидякина.

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