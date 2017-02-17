Отмена решений Обамы: Трамп упростил угольную добычу в США

Вашингтон, , 11:48 — REGNUM



Президент США Дональд Трамп подписал 17 февраля закон, упрощающий процедуру добычи угля в США, тем самым облегчив жизнь работников угольной промышленности, указывается в заявлении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что подписанный закон — Совместная резолюция Палаты представителей 38 — отменяет излишне обременительные регулятивные нормы, отрицательно сказывающиеся на угольной добычи в США. Так, в его рамках предполагалось сократить добычу этого топлива, что означало сокращение и рабочих мест в этой отрасли по всей стране.

Более того, заблокированные нормы были сопряжены с затратами для угольной промышленности США, необходимыми для приведения отрасли в соответствие с его положениями. Такие шаги оказались бы непосильной ношей для малых шахт, большей частью расположенных в Аппалачском каменноугольном бассейне.

Пресс-служба Белого дома подчеркнула, что еще до своей инаугурации Дональд Трамп обещал угольщикам, что он будет поддерживать их и отменит вредные для отрасли решения прошлой администрации.

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