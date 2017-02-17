Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24

Госдума ратифицирует договор между Россией и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче

Москва, , 11:46 — REGNUM Турция может не выдавать сбившего российский самолет Су-24. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, на такую возможность указал замглавы Минюста Максим Травников в ходе обсуждения ратификации договора между Россией и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче.

«Потенциальные лица, которые могут быть подозреваемыми, обвиняемыми в совершении преступлений, которые подпадают под юрисдикцию РФ, могут быть выданы на основании договора», — сказал представитель Минюста.

Одновременно он привлек внимание парламентариев к тому, что «сам договор содержит определенные положения, которые создают препятствия по некоторым основаниям, в частности в случае, если есть основания полагать, что такие лица могут преследоваться по политическим и иным соображениям».

«Турция в принципе осуществляет выдачу своих граждан, и этим она отличается от России», — также отметил Травников.

Авиасообщение с Турцией было прекращено в ноябре 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24. Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма турецкого лидера Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет.

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