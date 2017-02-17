Премьер-министр РФ назначил замминистра транспорта РФ Алана Лушникова Политика Лушников сменит Алексея Цыяденова, ранее назначенного врио главы Республики Бурятия после отставки губернатора

Москва, , 11:36 — REGNUM Заместителем министра транспорта РФ назначен помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Алан Лушников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. Лушников сменит Алексея Цыяденова, ранее назначенного врио главы Республики Бурятия после отставки губернатора. Лушников — помощник заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича, входит в совет директоров «Шереметьево холдинг». &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; Читайте ранее в этом сюжете: «Ответственная работа»: врио главы Бурятии надеется на Божью помощь

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