Герой фильма BBC о фанатах РФ: События на Евро-2016 искажены

Российские фанаты агрессию не проявляли, а вынуждены были защищаться

Москва, , 11:35 — REGNUM Британский телеканал BBC, выпустивший фильм о российских футбольных фанатах, искаженно преподнес события в Марселе во время Евро-2016, когда между российскими и британскими фанатами произошли столкновения. Об этом в интервью RT рассказал Дмитрий, фанат футбольного клуба «Орёл», участвовавший в съемках картины.

По его словам, в 2016 году в Марселе зачинщиками беспорядков выступили британские фанаты, которых было в несколько раз больше, чем болельщиков из России. Британцы провоцировали конфликт — выкрикивали оскорбления, бросали бутылки и стулья, что приводило к большому числу стычек. Российские фанаты, объясняет Дмитрий, агрессию не проявляли, а вынуждены были защищаться.

При этом местные стражи порядка способствовали развитию конфликтов, не давая фанатам из России покинуть площадь.

«Фактически нас пустили в направление английской толпы. Пришлось прорываться», — пояснил болельщик.

Кроме того, авторы фильма были заинтересованы в том, чтобы представить российских фанатов как угрозу.

«Они сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников, чтобы было больше экшена», — рассказал Дмитрий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский телеканал BBC 2 анонсировал выход фильма «Хулиганская армия России», в котором говорится о подготовке болельщиков к массовым беспорядкам во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин назвал картину очередным художественным вымыслом. Посольство России в Лондоне заявило о том, что документальный фильм BBC снят с целью дискредитации ЧМ-2018.

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