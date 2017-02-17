Пятница, 17 Февраля 2017 года
14:24:58 МСК

Герой фильма BBC о фанатах РФ: События на Евро-2016 искажены

Политика
Российские фанаты агрессию не проявляли, а вынуждены были защищаться

Москва, 17 февраля 2017, 11:35 — REGNUM  Британский телеканал BBC, выпустивший фильм о российских футбольных фанатах, искаженно преподнес события в Марселе во время Евро-2016, когда между российскими и британскими фанатами произошли столкновения. Об этом в интервью RT рассказал Дмитрий, фанат футбольного клуба «Орёл», участвовавший в съемках картины.

По его словам, в 2016 году в Марселе зачинщиками беспорядков выступили британские фанаты, которых было в несколько раз больше, чем болельщиков из России. Британцы провоцировали конфликт — выкрикивали оскорбления, бросали бутылки и стулья, что приводило к большому числу стычек. Российские фанаты, объясняет Дмитрий, агрессию не проявляли, а вынуждены были защищаться.

При этом местные стражи порядка способствовали развитию конфликтов, не давая фанатам из России покинуть площадь.

«Фактически нас пустили в направление английской толпы. Пришлось прорываться», — пояснил болельщик.

Кроме того, авторы фильма были заинтересованы в том, чтобы представить российских фанатов как угрозу.

«Они сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников, чтобы было больше экшена», — рассказал Дмитрий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский телеканал BBC 2 анонсировал выход фильма «Хулиганская армия России», в котором говорится о подготовке болельщиков к массовым беспорядкам во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин назвал картину очередным художественным вымыслом. Посольство России в Лондоне заявило о том, что документальный фильм BBC снят с целью дискредитации ЧМ-2018.

Читайте также: Посольство РФ в Лондоне прокомментировало фильм BBC о футбольных фанатах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Киеве обвинили РФ в использовании «втемную» людей при блокаде Донбасса
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Якутия: «Потребители отапливают улицы»
ЯкутскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
ПекинКитай Операции по смене пола Общество
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
«Вопиющая ситуация» в Оренбуржье: главврач объявил о сокращении штата
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
И снова в круге первом: новосибирцы недовольны перерасчетом за отопление
НовосибирскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Госсекретарю США не нашлось мест в отелях Бонна — СМИ
БоннГермания Российско-американские отношения Политика
NB!
17.02.17
Алексей ЮсевВнутренний хипстер Джармуша
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
17.02.17
Взрыв газа в Сочи: данные о пострадавших уточняются
СочиКраснодарский крайРоссия Взрывы бытового газа Происшествия
ещё главное