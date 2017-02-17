Казахстан заявил, что готов и далее оказывать помощь в сирийском вопросе

Астана, , 11:23 — REGNUM Казахстан приветствует достигнутые договоренности и рассматривает результаты очередного заседания Астанинского процесса как практический шаг в создании условий для продвижения межсирийского диалога, в том числе на предстоящих переговорах под эгидой ООН в Женеве. Такое заявление распространила сегодня, 17 февраля, пресс-служба казахстанского МИДа.

Согласно сообщению, на встрече высокого уровня в рамках Астанинского процесса по Сирии 15−16 февраля в столице Казахстана страны-гаранты — Россия, Иран и Турция — согласовали положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий. Как поясняют в МИДе, эта группа будет заниматься вопросами размежевания вооруженной оппозиции Сирии от террористических организаций, проводить регулярные консультации по вопросам соблюдения режима прекращения боевых действий, а также предотвращать эскалацию насилия и содействовать облегчению гуманитарной ситуации в Сирии. Встреча оперативной группы по Сирии должна пройти в Астане примерно в середине марта.

Казахстан, согласно заявлению МИДа, со своей стороны приложит все усилия для скорейшего разрешения сирийского конфликта.

«Казахстан готов и далее оказывать все необходимое содействие международным усилиям по стабилизации ситуации в Сирии, в особенности через свое участие в работе совета безопасности ООН», — отмечается в сообщении.

Напомним, во втором раунде переговоров по сирийскому вопросу в Астане приняли участие делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, стран — гарантов режима прекращения огня — России, Турции и Ирана, — а также Иордании, Организации Объединенных Наций и США в статусе наблюдателя. Переговоры за закрытыми дверями длились почти 10 часов.

Отметим, после завершения переговоров заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов заявил, что Астана надеется на прогресс в результате переговоров и активизацию политических процессов.

В свою очередь спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев отметил, что переговоры прошли довольно успешно: «Как мне представляется, вот эта хорошая плотная работа с представителями отряда Сирийской вооруженной оппозиции, с правительственной делегацией, а также, естественно, наши консультации в тройственном формате — Россия, Турция, Иран — позволили нам на данном этапе выйти на достижение, пусть скромного, но все же результата. Это создание, утверждение окончательного положения о совместной группе, которая будет заниматься именно вопросами обеспечения и контроля за прекращением режима боевых действий».

Но результатами встречи остались довольны далеко не все. К примеру, глава делегации Сирии Башар Джафари высказал претензии представителям Турции и делегации сирийской оппозиции. По его словам, их опоздание на переговоры является знаком неуважения к переговорному процессу и низкой заинтересованности в разрешении конфликта.

«Турецкая делегация представлена на очень низком уровне. Он не соответствует тем заявлениям, что Турция представляет себя в числе трех стран — гарантов. Таким образом, работа Турции вызывает сомнение и много вопросов», — заявил Джафари.

Оценил он и роль представителей Иордании. «Восемь террористических группировок нападают на город Даръа. Эти группировки пользуются поддержкой Иордании. Иордания все еще является источником боли и беспокойства для нашего народа, и ее участие в Астанинской встрече в качестве наблюдателя, возможно, внесет вклад в пересмотр своей ошибочной политики в отношении Сирии», — заявил Джафари.

Напомним, идея провести переговоры в Астане была озвучена 20 декабря 2016 года в Москве в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана. Тогда министры стран — участниц высказались за установление перемирия на всей территории Сирийской Арабской Республики. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев согласился на организацию переговорного процесса.

21 января представитель Швеции Олоф Скоог, исполняющий обязанности главы Совбеза ООН, сообщил, что страны — участницы СБ ООН «приветствовали и поддержали усилия России и Турции по прекращению насилия, установлению режима прекращения огня и придания импульса политическому процессу под руководством ООН».

Первая встреча в рамках Астанинского процесса прошла 23−24 января 2017 года. По итогам Астанинского процесса Российская Федерация передала представителям так называемой вооруженной сирийской оппозиции проект новой конституции Сирийской Арабской Республики. Как сообщил тогда журналистам глава российской делегации на межсирийских переговорах в Астане Александр Лаврентьев, этот шаг нельзя расценивать как вмешательство России во внутренние дела Сирии.

«Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции», — пояснил тогда Лаврентьев.

6 февраля в столице Казахстана прошли технические переговоры между делегациями России, Турции, Ирана и ООН по вопросам прекращения боевых действий на территории Сирии.

После завершения встречи на брифинге для СМИ глава российской делегации — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов сообщил, что стороны подтвердили готовность продолжения взаимодействия в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии.

Что касается переговоров 15−16 февраля, то на этой встрече были подробно обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве.

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