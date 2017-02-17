ВС Турции: Сирийский Эль-Баб почти взят

Анкара, , 11:22 — REGNUM Вооруженные силы Турции практически взяли под контроль сирийский город Эль-Баб, удерживаемый террористами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в командовании армии Турции. Об этом сообщает Reuters.

По словам турецких военных, операция по освобождению города от исламистов приближается к концу, сопротивление практически сломлено.

Напомним, освобождение города Эль-Баб, расположенного на севере Сирии, проводится в рамках операции «Щит Евфрата», целью которой, помимо уничтожения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является и предотвращения формирования территориального образования курдов на границе с Турцией.

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