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В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»

Политика
По данным организаторов акции, она была нацелена на выражение несогласия с миграционной политикой президента США Дональда Трампа

Вашингтон, 17 февраля 2017, 11:11 — REGNUM  В США 16 февраля в рамках акции «День без иммигрантов» не вышли на работу тысячи иммигрантов в нескольких крупных городах страны, сообщает Американский союз защиты гражданских свобод.

По данным организаторов акции, она была нацелена на выражение несогласия с миграционной политикой президента США Дональда Трампа. Акция прошла в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке, Атланте и других крупных американских городах.

На свои рабочие места не вышли сотрудники магазинов, ресторанов и кафе, где работают преимущественно иммигранты. Ранее американские правозащитники, в частности президент организации Национальный народный совет Джанет Мургия, выступили с резкой критикой ужесточения Трампом миграционной политики США, заявив, что мигранты — неотъемлемая часть повседневной жизни США.

Ранее Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», ужесточающий миграционную политику страны. Сроком на 190 дней на территорию Соединенных Штатов запрещен въезд беженцам из Сирии, для граждан Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Сирии, Ливии и Сомали — на 90 дней.

Крупнейшие акции протеста были организованы в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Массачусетс, Джорджия, а также в столичном округе Колумбия. В акции протеста также участвовал мэр Нью-Йорка.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это вопрос терроризма». Трамп об ужесточении миграционной политики США

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