Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Любимова Политика Любимов назначен врио губернатора Рязанской области

Москва, , 11:09 — REGNUM Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Николая Любимова («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента. Досрочное прекращение полномочий связано с переходом на новое место работы. Иллюстрация: Kremlin.ru Встреча Президента РФ В.В.Путина и Н.Любимова 14 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Рязанской области Олега Ковалева и предложил возглавить регион Любимову, который ранее работал в Калужской области. Освободившийся мандат будет предложен следующей за Любимовым в 21-й региональной группе депутату тульской облдумы Наталье Пилюс, говорят в партии.

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