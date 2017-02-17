Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Любимова
Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Москва, 17 февраля 2017, 11:09 — REGNUM Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Николая Любимова («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента. Досрочное прекращение полномочий связано с переходом на новое место работы.
14 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Рязанской области Олега Ковалева и предложил возглавить регион Любимову, который ранее работал в Калужской области.
Освободившийся мандат будет предложен следующей за Любимовым в 21-й региональной группе депутату тульской облдумы Наталье Пилюс, говорят в партии.
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