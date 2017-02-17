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МИД Франция осудил теракты в Багдаде 15 и 16 февраля

Политика
Власти страны выразили свои соболезнования семьям погибших

Париж, 17 февраля 2017, 11:07 — REGNUM  Франция осуждает террористические акты, совершенные в столице Багдада 15 и 16 февраля, об этом на своем официальном сайте заявил 17 февраля МИД страны.

«Мы обращаемся к семьям жертв, а также к народу и властям Ирака с нашими искренними соболезнованиями и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — указывается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Французские дипломаты также в очередной раз заявили о своей поддержке вооруженным силам Ирака, ведущим борьбу против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Париж продолжит принимать участие в освобождении Ирака от террористических группировок и поддерживать правительство премьер-министра Хайдера Аль-Абади в его усилиях по национальному примирению и стабилизации Ирака.

Напомним, 15 февраля в шиитском районе иракской столицы Садр-Сити террорист-смертник взорвал заминированный пикап, в результате чего погибло по меньшей мере 15 человек, еще 50 получили ранения.

На следующий день мощный взрыв сотряс район Баяа. Тогда жертвами теракта стали более 50 человек. Ответственность за него взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки «Исламского государства»
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