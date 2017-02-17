Госдума досрочно прекратила полномочия Александра Меткина

Москва, , 11:07 — REGNUM Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Меткина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля. Постановление принято на основании его письменного заявления.

Полномочия депутата прекращены с 17 февраля.

Меткин уходит работать в бизнес, по его словам, он принял решение в пользу компании «ОТЭКО» — в планах совмещение работы над коммерческим проектом и участие в деятельности партии «Единая Россия».

Меткин избран в Госдуму уже второй раз, он стал депутатом с 2013 года, получив мандат вместо досрочно сложившего полномочия Василия Толстопятова.