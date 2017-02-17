Ким Чон Нам хотел перемен в КНДР — японский журналист

Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нам, убитый в Малайзии, выступал за экономические реформы на своей родине

Куала-Лумпур, , 10:53 — REGNUM Автор книги о Северной Корее журналист из Японии Йоджи Гоми заявил, что сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нам, убитый в Малайзии, выступал за экономические реформы на своей родине, сообщает Associated Press.

Гоми написал книгу «Мой отец, Ким Чен Третий, и я», после того как взял интервью у Ким Чон Нама. Гоми после смерти героя своей книги рассказал, что сводный брат лидера КНДР надеялся на перемены в стране, которые поспособствуют преодолению изоляции, а также выступал против наследственной власти.

Напомним, 14 февраля Ким Чон Нам был убит в аэропорту Малайзии, по подозрению в его убийстве было задержано три человека. По предварительным данным, они не имеют отношения к Северной Корее, как-то ранее заявляли СМИ Южной Кореи.

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