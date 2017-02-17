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Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД

Политика
В общественной организации обеспокоены «приватизацией» названия, которое является общим для многих народов Северного Кавказа

Черкесск, 17 февраля 2017, 10:49 — REGNUM   Переименование Южной Осетии в Республику Аланию может вызвать негативные последствия. Назвать Осетию Аланией — значит противоречить реальным фактам истории народов и регионов России. Необходимо предпринять меры, чтобы не допустить исполнения этих намерений руководством республики. Такое мнение высказал Конгресс карачаевского народа в своем обращении к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, сообщает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM.

«Речь идет о том, что Алания являлась первым на Северном Кавказе государством, располагавшимся на обширном пространстве от бассейна Терека на востоке до Большой Лабы на западе, от Ставропольской возвышенности на севере до Главного Кавказского хребта на юге. В состав Алании входили территории целого ряда нынешних регионов — Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и части Краснодарского края. Таким образом, историческая Алания — страна, в которой проживали предки многих коренных народов Северного Кавказа», — говорится в обращении.

При этом руководство Конгресса отмечает, что последним носителем этнонима «алан» являлся карачаево-балкарский народ. «Самовольное и одностороннее присвоение наименования «Алания» следует рассматривать как официальную претензию на историческое наследие народов Российской Федерации с возможными — в будущем — претензиями и на соответствующие территории нашей страны», — считают представители карачаевского народа.Представители общественной организации отмечают, что в акте официального признания Россией независимости Южной Осетии она признана под названием «Республика Южная Осетия». «В силу указанных выше обстоятельств, просим Вас приложить усилия к тому, чтобы не допустить признания Россией перемены такого наименования», — говорится в обращении, подписанном председателем КЧ РОО «Конгресс карачаевского народа» Кадой Халкечевым и председателем Высшего совета организации Казимом Хубиевым.

Стоит отметить, что тревога карачаевской общественности небезосновательна. Споры по поводу принадлежности названия «Алания» ведутся в среде ученых и историков давно. Так, директор Научно-исследовательского института Роберт Гаглойти на брифинге с участием историков и ученых, который состоялся в Цхинвале в ноябре прошлого года, высказался за то, что государству нужно дать название «Республика Алания» как можно скорее.

«Нам не нужно упускать время. Вокруг нас очень активно используют нашу историю, в том числе и понятие Алания. Что мы будем делать, если завтра появится Республика Ингушетия-Алания или Карачаево-Черкессия-Алания», цитирует Гаглойти «Sputnik-Ossetia.ru».

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Напомним, идея переименовать Южную Осетию в Аланию не нова. В 2003 году ее выдвинули религиозные деятели — настоятель Аланского подворья города Москвы — священник Саурмаага Баззатэ, наместник Аланской Епархии РЮО в городе Цхинвале священноигумен отец Георгий (Пухаты). В обращении ко всему осетинскому народу, они призвали восстановить исконное название государства «Алания». Как считают священнослужители, название «Осетия» глубоко ущербно по причине особой «грузифицированности». Это наименование, по мнению священников, навязано и связано с периодом «национально-государственного распада и унижения».

Вновь к идее о переименовании вернулся в декабре 2015 года президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Он предложил принять новое название для страны — «Южная Осетия-Алания». По мнению Тибилова, актуальность переименования связана с тем, чтоб привлечь внимание к проблеме разделенности территории Осетии. «Есть Республика Северная Осетия-Алания, предлагаю назвать нашу республику Южная Осетия-Алания, весь мир должен знать, что есть проблема разделенного народа», — заявил Тибилов.

Тема переименования вновь была поднята год спустя — в декабре 2016 года. «Наши братья на севере назвали свою республику Северная Осетия-Алания, и переименование нашего государства в Южную Осетию-Аланию создаст условия и предпосылки для вхождения Единой Алании в состав Российской Федерации», — цитирует Леонида Тибилова Sputnik Южная Осетия.

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На 9 апреля 2017 года в Южной Осетии назначены президентские выборы. Одновременно с ними будет проведен референдум, на котором жители республики должны будут решить вопрос о возможности помимо существующего названия «Республика Южная Осетия» принять еще одно — «Государство Алания». При этом оба названия будут считаться равнозначными.

Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты предложил повестку для референдума:

— О переименовании Республики Южная Осетия в Республику Алания;

— О возрождении исконного обозначения нашей национальности — аланы, вместо существующего — осетины.

По мнению бывшего главы Южной Осетии, возвращение республике исконного имени «позволит покончить с попытками его приватизации внешними силами и будет способствовать укреплению и стабилизации межнациональных отношений».

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Переименование Южной Осетии в Государство Алания
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