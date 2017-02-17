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Депутатам Госдумы предложили лучше работать вместо того, чтобы жаловаться

Политика
Увеличение им транспортных расходов на поездки в регионы может и не привести к повышению качества их работы, считает политолог из Якутии

Якутск, 17 февраля 2017, 11:19 — REGNUM  Перед тем, как повышать выделяемые депутатам Госдумы РФ суммы на транспортные расходы при поездах в регионы, нужно сначала жёстко установить для них нормативы работы там. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов.

«Интересно, сколько тратится на эти цели на данный момент», — отметил он, пояснив, что этот вопрос нуждается в проработке. «Норму им выдать, сколько дней одни должны находиться в Москве, чтобы принимать определённые решения, и сколько — пребывать в регионе», — пояснил эксперт.

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Федеральным парламентариям грех жаловаться, учитывая размеры их зарплат, считает Андрей Данилов. «Пусть помнят про свою почётную обязанность служить народу, работают на благо Родины, и не жалуются сильно на то, что им не выделяются деньги, — пояснил политолог. — Пусть сначала на заседания ходят и в регионе положенное время проводят. А пока часто даже достучаться до депутатов нельзя, не всегда они выражают интересы регионов».

Андрей Данилов напомнил, что по актуальным для Якутии вопросам дальневосточного гектара, химического завода, некоторые депутаты от республики высказывались в разрез с мнением жителей региона. «Хоть эти вопросы щекотливые и сложные, но мы же выбираем депутатов, которые защищают интересы большинства», — напоминает парламентариям эксперт.

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Он считает, что более адекватной мерой будет материально наказывать депутатов, если они не выполняют свои функции в полной мере. «Если он не был в регионе положенное время, и не посещал заседания, то за это надо действительно дисциплинарные взыскания предусмотреть, и ужесточить ответственность перед фракциями. Должны избавляться от таких депутатов», — считает Андрей Данилов.

Политолог также уверен: нежелание некоторых парламентариев ездить в регионы нужно переломить, но при этом не допустив обратного перекоса: «Если командировочные увеличат, они будут нарочно из регионов не вылезать, и сидеть там вместо того, чтобы принимать решения. Это палка о двух концах. И вообще нет того закона, который нельзя было бы обойти, тем более людям, которые их пишут», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Якутии Гаврил Парахин высказывал мнение, что депутатам Госдумы нужно увеличивать расходы на проезд в регионы для общения с избирателями, но при этом следить, по назначению ли парламентарии тратят эти деньги.

Напомним, вопрос необходимости увеличения для депутатов Госдумы сумм, выделяемых на поездки в регионы, поднял вице-спикер Госдумы Иван Мельников. «Эта тема долго обсуждалась, видимо, на эту статью средства будут добавлены, возможности есть», — сказал он, обратив внимание на парадоксальную вещь — у некоторых регионов километр/час в разы больше, чем в других.

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