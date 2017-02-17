Росгвардия проведет курс боевой подготовки для членов парламента РФ

В акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, примут участие около 60 человек

Москва, , 10:47 — REGNUM Федеральная служба войск национальной гвардии 20 февраля проведет однодневный курс боевой подготовки для депутатов Государственной думы РФ, членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представителей общественных организаций, а также руководителей ведущих СМИ, сообщили в Росгвардии.

Однодневный курс боевой подготовки для депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ пройдет в 21-й бригаде оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ. В акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, примут участие около 60 человек.

Участников ожидает интенсивный тренинг по основным направлениям боевой подготовки военнослужащих. В частности, учебные стрельбы из различных видов стрелкового (АК, РПК, СВД) и специального оружия (ПП «Витязь», АПС Стечкина), а также гранатометов (РПГ-7 и АГС-17 «Пламя»), вождение бронированного автомобиля «Тигр» и бронетранспортера БТР-80, соревнование по меткости в стрельбе из пистолета Ярыгина на приз директора Росгвардии.

Кроме того, гости и участники акции ознакомятся с боевой техникой, образцами вооружения и экипировки личного состава войск национальной гвардии. Им будут продемонстрированы возможности боевого применения различных подразделений, в том числе инженерного, кинологического и специального назначения, артиллерии и авиации Росгвардии.